ضبط عمالة مخالفة تدير مستودعًا لكبس وتدوير الصناديق الكرتونية على مساحة 10 آلاف متر

الرياض - محمد عبدالله - أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية عن ضبط موقع بحي «السرورية» استغله مخالفون لضغط وتدوير الصناديق والعلب الكرتونيّة، حيث جرى مصادرة أكثر من 60 طن من المضبوطات على مساحة إجمالية تقدر بعشرة آلاف متر مربع، فيما باشرت الفرق التابعة بمشاركة بلدية المليساء موقع بحي «الجوهرة» استخدم للردم بطرق مخالفة، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تعقب مصادر التشوه البصري ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية حيث تمكنت الفرق الميدانية من مداهمة أحد المواقع المخالفة بالنطاق والذي استخدم لجمع المخلفات الورقية، حيث جرى متابعته حتى يتم التأكد من أن الأعمال القائمة غير نظامية، مشيراً إلى الأمانة داهمت الموقع حيث تم ضبط كمية كبيرة من الكراتين وآلات الكبس وعدد من العمالة المخالفة وعدم وجود تراخيص نظامية.

وأضاف الدقس أن الفرق الميدانية وبمشاركة بلدية المليساء باشرت موقع للردم والتسوية بحي "الجوهرة" حيث تبين استغلال مالك الموقع لممارسة أعمال البناء مثل (الرمل، الردميات) بطرق غير نظامية وفور رصد الموقع جرى ضبط وسحب معدات (شاحنة - رافعة شوكية) حيث تواصل الأمانة معالجة التشوه البصري والتي يجرى رصدها ومعالجتها بالتنسيق بين قطاعات وبلديات الأمانة لتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأكَّد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

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