وزارة الحج والعمرة تكشف عن «المدة التكرارية» المسموح بها لإصدار التصاريح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الحج والعمرة، عن المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «حاولت أطلع تصريح للعمرة تظهر لي رسالة يجب أن يكون موعد التصريح الجديد بعد ١٠ أيام من التصريح السابق، ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى (10) عشرة أيام».

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد طالبت بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، كما أوضحت الوزارة أنَّ إصدار تصريح العمرة لا يلزمه شراء تذاكر النقل، لأن التذاكر اختيارية وليست إلزامية لجميع الفئات.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر؛ خلال ردها على أكثر الأسئلة شيوعًا، أنَّه يمكن التوجه للحرم المكي مباشرة لأداء العمرة والصلاة والطواف لغير المعتمرين، دون الالتزام بشراء تذاكر النقل.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أنه يتم شراء تذاكر النقل عبر طريقتين: من تطبيق «اعتمرنا» مباشرة، من خلال الخطوات التالية: «حجز خدمة»، ثم «خدمات النقل»، ثم تحديد موقف الحافلات (كدي – الجمرات)، ثم تحديد عدد التذاكر، وأخيرا دفع قيمة التذاكر.

اقرأ أيضًا:

من خلال «اعتمرنا».. «الحج والعمرة» تفتح باب الحجوزات لراغبي العمرة في يناير