شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل حملتي «الخوارج شرار الخلق» و«مكارم الأخلاق» للتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عند المنكر بمحافظة الحريق، حملات الرئاسة العامة التوعوية أمام مبناها، وتشمل حملة "الخوارج شرار الخلق" و"مكارم الأخلاق" و"ربِّ اجعل هذا البلد آمنا"، والتي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأكد رئيس هيئة محافظة الحريق الشيخ محمد بن صالح آل موسى أنه وبتوجيه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض، حرصنا على تفعيل الحملات التوعوية عبر لوحات تحوي أحاديث نبوية وأقوال العلماء والملوك التي تحث على الحفاظ على اللحمة الوطنية، ومكارم الأخلاق.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، على وضع آلية وجدول زمني لتنفيذ الخطط والبرامج التوعوية في جميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، لتحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن.

وأضاف "الشبانات": " بأن فرع الرئاسة بالمنطقة ومن خلال هيئات المحافظات نشر عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات، كما تبين الأخلاق الحسنة و أن كمال الدين بكمال الخُلق، والصفات الخُلقية للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح من بعدهم، والتحذير من الأخلاق السيئة المنافية للأخلاق الحميدة والقيم الإسلامية، موضحاً أنها من سمات القدوة، وبيان أثرها في تزكية النفوس وتهذيبها، تفعل عبر الوسائل المتنوعة.

وبيّن "الشبانات" سعي الرئاسة العامة الحثيث إلى تطوير خططها وبرامجها التوعوية والوقائية وتطبيقها في فروع المملكة العربية السعودية، وفق رسالتها في زرع القيم الدينية والتأكيد عليها، والمحافظة على النهج القويم الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها، على منهج الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة التي بينها علمائنا الأجلاء، وأن هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمرة للوصول لتطلعات القيادة الرشيدة