شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل حملتي «مكارم الأخلاق» و«إن الله لا يصلح عمل المفسدين» بالزلفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الزلفي، برامج وخطة حملات الرئاسة العامة التوعوية كحملة “مكارم الأخلاق”، وحملة “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”، بالتعاون مع بلدية المحافظة، ومركز الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، والتي دشنهما سابقاً الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وبين الشيخ “الشبانات” أن هذه الحملات تنطلق من مسؤوليات الرئاسة العامة واختصاصاتها؛ لتوعية المجتمع بأفراده ومؤسساته للتعامل مع المخالفات الشرعية في العقيدة، والتوعية للتمسك بالأخلاق الحسنة والمعاملة الحميدة، مبيناً حرص الرئاسة العامة وفروعها، على إطلاق مبادراتها وأعمالها التوعوية النافعة المؤثرة، امتداداً لجهودها المختلفة في شتى المجالات العقدية والفكرية والأخلاقية.

وثمن "الشبانات" التعاون الملموس مع الجهات المشاركة لتوعية المجتمع والذي يعد نجاحاً مهماً للحملات والبرامج التوعوية التي تشهدها الرئاسة العامة للمحافظة على العقيدة الصحيحة وإقامة الشعائر الدينية وتعظيمها، وبث الأخلاق الحسنة، والتي تعكس تكاتف الجهات الحكومية وغير الحكومية في بلادنا، وبيان الصورة الحسنة والمشرفة للمملكة العربية السعودية وتمسكها بالعقيدة السمحة التي تحث عليها قيادتنا الرشيدة - حرسها الله -.