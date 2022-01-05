شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : 3 آلاف إصابة مؤكدة بكورونا وتعافي 424 حالة ‪ بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (3045) حالة مؤكدة وتعافي (424) حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (109).

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (565482) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (543553) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل عدد (3) حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8886) حالة "يرحمهم الله".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).