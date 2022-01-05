شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1130 كيلو جرام من التمور الفاسدة بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس، على أحد المستودعات بمدينة عرعر، قامت عمالة وافدة بتحويله إلى مستودع للتمور الفاسدة كانت مجهزة لتسويقها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية، قامت بضبط المستودع المخالف الذي يفتقر للاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة فضلاً عن سوء النظافة في الموقع, حيث بلغت الكميات التي تم ضبطها في الموقع 1130 كيلوغراماً من التمور الفاسدة.

وأشارت إلى أن المضبوطات تم إتلافها فورًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إغلاق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.