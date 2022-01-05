داخل نبض الرياض.. فنانة تبدع على الصخور برسم قادة المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تحت عنوان «قصة حديث الرواسي»، أبدعت فنانة سعودية في ريم لوحات لملوك المملكة، وذلك على صخور مقتطعة من جبال طويق، وأخرى من الجرانيت.

وعرضت منطقة نبض الرياض، المستضيفة للموسم الترفيهية، هذه الأعمال، التي تضمنت رسومات الملوك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله-، وأبنائه الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله - رحمهم الله-.

كذلك ضمت الأعمال رسمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وعن تنفيذها، صرحت الفنانة مها الكافي، أنها استلهمت أعمالها من كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال: «نحن نأخذ من طويق القوة والإصرار والعزيمة».

وأشارت «الكافي»، حسب «واس»، إلى أن طول كل لوحة 1.7م، ووزنها أكثر من طن ونصف الطن.

هذا وتُعرض الرسومات في ساحة الصفاة بمنطقة نبض الرياض، التي بها مجسمات فنية لفنانين محليين، وعروض للرسم على الرمال، والرسم بمربع روبيك، وفن الشارع ثلاثي الأبعاد، وفن الجليتر، إلى جانب عروض جوالة محلية وعالمية، وعروض مسرحية وموسيقية.

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