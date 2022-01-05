استشاري يكشف معيار تصنيف «تأثير أوميكرون» وطبيعة المتحورات الجديدة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية د. علاء العلي، إنَّ متحور كورونا «أوميكرون» يختلف من بلد لآخر بحسب نسب التحصين فيه.

وتابع «العلي» بمداخلة لقناة الإخبارية، إن دخول المتحور أوميكرون لبلد به نسبة تحصين عالية – مثل المملكة –تكون أعراضه خفيفة لارتفاع نسبة المناعة، وخلافا لذلك تكون أعراضه أشد في البلدان التي تشهد استهانة في أخذ اللقاحات.

وأكمل، أن المتحورات تعد طفرات في الفيروس وكلما زاد عددها كان الفيروس أضعف ولكنه سريع الانتشار، فكلما جاء متحور جديد تكون حدة الإصابة أقل من مثيلتها التي حدثت نتيجة المتحور الذي سبقه.

كان وزير الصحة فهد الجلاجل، قال: إنه يرصد حاليًا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة، موضحا أن اللقاح أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات، وقلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين.

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