الاحتيال يدفع «التجارة» لإغلاق 40 حسابًا بمواقع التواصل

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت وزارة التجارة 40 حسابًا تجاريًا على منصات التواصل الاجتماعي، لتعمدها الاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير.

وجاء هذا الإجراء، بعد عمليات رصد مكثفة، تزامنت مع ورود بلاغات من المستهلكين على هذه الحسابات.

ونوهت الوزارة، إلى أنَّ إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية بحثت وتحرت عن الأمر، حتى اتضح وجود عدد كبير من الحسابات بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، تستخدم علامة تجارية مملوكة لمتجر شهير، متخصص في بيع الهواتف المحمولة.

ومن ثم، تحذر الوزارة المستهلكين من الشراء عن طريق صفحات وحسابات مجهولة عبر مواقع التواصل، كما حثت على زيارة المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة في خدمة «معروف»، أو المواقع المعروفة عالميًا، حال وجود نية للشراء.

جديرٌ بالذكر أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، ويتعرض المخالف لغرامة تصل إلى مليون ريال، بجانب حجب وإغلاق المواقع المخالفة.

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