شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | وفاة الشيخ صالح اللحيدان ⁦عضو هيئة كبار العلماء بعد معاناة مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

وقد أعلنت أسرة اللحيدان نبأ وفاته عبر «تويتر» قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية بوفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان. رحمه الله رحمة واسعة.والصلاة على شيخنا اليوم الاربعاء ٢/٦/١٤٤٣ بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض.

وكان الشيخ «اللحيدان»، تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها غرفة العناية المركزة، وتصدّر اسمه الترند وقتها، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض اللحيدان، على «تويتر»، حيث انهالت تغريداتهم التي تدعو له بالشفاء.