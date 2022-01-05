شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ«السياحة»: راقبوا أسعار مرافق الإيواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بتكثيف جهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها، وتطوير سياسات وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تشاركية، بما ينسجم مع احتياجات الوزارة من التخصصات من جهة، ومخرجات التعليم من جهة أخرى.

دراسة تفصيلية

ودعا المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتحسين بيئة الاستثمار في القطاع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك. إضافة إلى تحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة والإسراع في رفع جاهزية المواقع التي شملتها الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما طالبها بإجراء دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك. كما دعا الوزارة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة المنورة وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن.

استقطاب الكفاءات

وأصدر المجلس قرارًا آخر، طالب فيه هيئة الإذاعة والتليفزيون بتوسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية، وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية، والعمل على بناء شراكات مع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية في مجال التدريب التعاوني واستقطاب الكفاءات في ميدان الإعلام الدولي.

وشدد المجلس على الهيئة بزيادة التعاون بين قناتي «القرآن الكريم» و«السنة النبوية» التليفزيونية، وبين إذاعة «نداء الإسلام» وإذاعة «القرآن الكريم» لتطوير برامجها بمنتجات رقمية والبث عبر تقنية «البودكاست»، مؤكدا دعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والإستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري التي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة عربيًا وإسلاميًا وعالميًا.

حماية الأسرة

وطالب المجلس الهيئة بالعمل على دراسة إمكانية إطلاق قنوات متخصصة في ميادين حماية الأسرة والطفولة والبيئة، وخدمة المجتمع، وذات محتوى نوعي قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، وأخذت اللجنة بمضمون توصيات إضافية قدمها عدد من أعضاء المجلس وهم: سمو الأميرة د. الجوهرة بنت فهد، ود. عائشة عريشي، وم. علي القرني، ود. عاصم مدخلي.

النقل الجوي

وأصدر المجلس قرارين تجاه التقارير السنوية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأعوام المالية 1440/1441هـ، 1441/1442هـ، وذلك عقب أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة دولة قطر في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة جدة بتاريخ 6/8/1438هـ، الموافق 2/5/2017م، كما وافق على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 2/12/1442هـ، الموافق 12/7/2021م.

مذكرة تفاهم

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 14/10/1442هـ، الموافق 26/5/2021م. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين بشأن تفعيل «الجواز الصحي» بين البلدين.