شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال زراعة مليون شتلة مانجروف بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن اكتمال زراعة ما يقارب المليون شتلة مانجروف في مشروعَي التراثية والصوارمة في منطقة جازان، وظهور الجذور الهوائية للنباتات بعد مرور سنة على زراعتها، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتمثل غابات المانجروف إحدى أهم الثروات الطبيعية لمكافحة التغير المناخي بالمملكة؛ لذا يعمل المركز بالتعاون مع الوزارة على تنميتها بكثير من مشروعات الاستزراع، ومنها: مشروعَا التراثية والصوارمة؛ لأنها تعد شريانًا حيويًّا للبيئة الساحلية والغطاء النباتي ومصدرًا رئيسًا للتنوع الأحيائي. يذكر أن أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف زُرِعت على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي حتى العام الماضي. وتستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ لذا لا تزال الجهود متواصلة لزراعة أشجار المانجروف؛ تنميةً للغطاء النباتي بالمناطق الساحلية، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.