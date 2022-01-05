شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: جنود الوطن يسطرون أروع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أن جنود الوطن البواسل سطروا أروع البطولات في الذود عن هذا البلد المعطاء وحماية مقدساته وأبنائه من الهجمات الغادرة، التي بفضل من الله سبحانه وتعالى كان للقوات المسلحة الدور الكبير في صدها ودحرها.

وأوصى د. السديس خلال زيارة للقطاعات العسكرية بالمنطقة الجنوبية جنود الوطن البواسل بتقوى الله عز وجل وبذل الجهد في حماية المقدسات والممتلكات والأرواح، مشيرا إلى أن ما يقومون به من بطولات سينالون به الأجر الكبير وسيسطره التاريخ في حماية الحرمين الشريفين. ودعا، الله -سبحانه وتعالى- أن يكلل جهودهم في صد العدوان وأن يجزيهم خير الجزاء لقاء ما يقومون به من جهاد لحماية المقدسات والأرواح الآمنة، وأن يحفظ جنودنا من بين أيديهم ومن خلفهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام، مقدما شكره وتقديره لأعمالهم البطولية.

وكان في استقباله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء محمد العمري، والمستشار في الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ د. عبدالله الحسيني، وقائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء ركن سامي الدوسري، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة اللواء الركن علي القرني، وعدد من الضباط والعسكريين. وتأتي هذه الزيارة لدعم رجال القوات المسلحة والثناء عليهم لجهودهم العظيمة في حماية المملكة والحفاظ على أرواح الآمنين.