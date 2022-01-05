شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «تخصصي الدمام» و«ولادة حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كرمت وزارة الصحة المنشآت الصحية الحاصلة على التميز في مكافحة العدوى لعام 2021م وذلك بحضور مساعد وزير الصحة د. محمد العبدالعالي. وحصل مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في الحدود الشمالية على المركز الأول، فيما حصل مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، على المركز الثاني، ومجمع الملك عبدالله الطبي في مدينة جدة، ومستشفى الولادة والأطفال في مدينة حفر الباطن على المركز الثالث. وأطلقت الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية في شهر أبريل 2018 مبادرة تهدف إلى إيجاد مراكز رائدة ومرجعية في مجال مكافحة العدوى، تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة خدمات مكافحة العدوى بالمستشفيات وفقا للمعايير العالمية. ونظرا للنجاح التي حققته المبادرة تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في يناير 2019م وفي شهر مايو 2020م تم تأجيل الترشيح في المرحة الثالثة من المبادرة مؤقتا نظرا لظروف كورونا إلى شهر يناير 2021م لإعادة الترشيح من جديد، حيث تميزت هذه المرحلة بإشراك القطاع الخاص في المنافسة.