شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «تخصصي الدمام» و«ولادة حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.