شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة «تطمن» جديدة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت عيادة «تطمن» الجديدة، التي خصصها تجمع محافظة الأحساء الصحي، بمقر مستشفى الصحة النفسية، عملها، أمس، وذلك ضمن خطة التوسع في تقديم خدمات العيادات المخصصة لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا

وتأتي العيادة إضافة للعيادات السابقة في مركز صحي المركز، وعيادة مستشفى الولادة والأطفال في مقر التعليم المستمر.

ودعا «التجمع الصحي» الجميع للمبادرة بالذهاب إلى أقرب عيادة عند الشعور بأعراض فيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو كحة، أو ضيق في التنفس، أو فقد حاسة الشم.

يذكر ‫أن عيادات «تطمن» متاحة يوميا من من الساعة 8 صباحا حتى 12 ليلا، فيما يمكن لمن يرغب من المواطنين والمقيمين التأكد وليس لديه أعراض، حجز موعد في مركز «تأكد» من خلال تطبيق «صحتي».