شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: 3 ثغرات تمهد للفيروس طرق الانتشار وسرعة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق أطباء على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في ظل ما يشهده العالم خلال هذه الفترة من تسارع وتيرة العدوى وظهور المتحورات، محذرين من خطورة عدم استكمال جرعات اللقاح، بما فيها الجرعة التنشيطية، والتهاون المجتمعي في الاحترازات، إضافة إلى التجمعات غير المنضبطة بوسائل الوقاية اللازمة والمعتمدة، إذ إن هذه الثغرات الثلاث هي التي تمهد للفيروس الانتشار السريع.

تطبيق الاحترازاتوذكرت د. هيفاء التركي أن العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابة، خاصة مع ظهور متحور أوميكرون السريع، وهذا الصعود أجبر بعض دول العالم على إغلاق بعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بسبب الضغط على المنظومة الصحية.

وأضافت: إن المملكة شهدت انخفاضا ملحوظا في الإصابات الأشهر الماضية، بسبب الالتزام المجتمعي بالإجراءات الوقائية، والتوسع في إعطاء اللقاحات، قبل أن تبدأ الحالات في الارتفاع مجددا مع مطلع العام الجديد، في زيادة مقلقة قد تؤدي إلى ارتفاع الحالات الحرجة، وتشكل ضغطا على القطاع الصحي، ما يستوجب من الجميع الحرص والحذر من الإصابة، باتباع تعليمات الوقاية، وتلقي جرعات اللقاح كاملة، بما فيها الجرعة المعززة.

وبينت أن المملكة ليست بمعزل عن العالم، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، جراء نشاط الفيروس الجديد، ولكن يمكن القول إن المملكة تخطت المرحلة الصعبة، وقطعت شوطا رائعا بفضل الإجراءات التي اتبعتها، مع بداية ظهور الجائحة، وبتكاتف المواطنين والمقيمين وتطبيق الاحترازات، يمكن تخطي هذه المرحلة بأمان أيضا.

وقالت: المرحلة الحالية تتطلب تطبيق الاحترازات بحذافيرها دون أي تهاون، لحماية أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا، ولتقليل الضغط المحتمل على القطاع الصحي، من خلال ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، وتحقيق التباعد الجسدي، وعدم المصافحة والعناق وتقبيل الأطفال أو كبار السن، وغيرها من الأمور التي تزيد من فرصة انتقال الفيروس.

وأضافت: من الوارد جدا أن يكون الشخص حاضنا للفيروس دون أن يعلم، وينقله للأشخاص الأكثر تأثرا بالمضاعفات، وبالتالي يجب علينا الحرص، قدر المستطاع، على التباعد وتعقيم اليدين باستمرار، والحذر من التجمعات العائلية، وإقامة المناسبات بأعداد كبيرة خلال تلك الفترة.

وشددت على أهمية التطعيم باعتباره أهم وسائل الحماية من الفيروس، مع التركيز على الجرعة التنشيطية، والحصول عليها بشكل سريع، خاصة النساء الحوامل أو الأكثر عرضة للمضاعفات ككبار السن وغيرهم من ذوي الأمراض المزمنة، وقالت: إذا اتبعنا الإجراءات أولا بأول، سنتجاوز مرحلة الخطر إلى مرحلة الأمان بإذن الله.

الجرعة المعززةوأكدت د. سارة الورثان أهمية تلقي الجرعة الثالثة المعززة للمناعة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، كارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، والتباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة، وكذلك تجنب السفر إلا للضرورة، لحماية النفس والمجتمع من نقل العدوى، ومحاصرة الفيروس ومتحوراته المتنوعة.

غسل اليدين

وقال د. محمد الشمري: التدابير الوقائية اللازمة تشمل غسل اليدين جيدا لمدة 40 ثانية لمرات متعددة في اليوم الواحد، وكذلك تعقيمهما قبل الدخول لأي منشأة تجارية وفور الخروج، وقبل الدخول للمنزل، لإزالة بقايا الفيروس في اليدين إن وجدت، والحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس بمرفق اليد اليسرى أو بالمناديل، والتخلص منها فورا، وكذلك لبس الكمامة باستمرار، والعمل بسلوكيات التباعد الجسدي بترك مسافة بين الأشخاص لا تقل 1.5 متر، مع عدم استخدام المتعلقات الشخصية للصلاة أو النظافة أو الملابس أو مشاركة أواني الطعام والشرب مع الغير، أو غسلها معا، واستبدالها بالأواني ذات الاستخدام الواحد ليتم رميها بعد استخدامها.