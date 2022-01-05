شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم سياج «مصلى العيد» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، من ترميم سياج ملعب مصلى العيد، وتهيئته بالكامل، وذلك ضمن العمل المستمر لإعادة تهيئة وتطوير المرافق العامة، ضمن جهودها في صيانة المرافق والحدائق والمتنزهات.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري، ومخالفات الكتابة على الجدران؛ لمعالجتها، وذلك عبر إرسال المخالفات عبر تطبيق «بلدي»، ضمن مبادرة «صور وأرسل»، التي تستهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، للارتقاء بجودة الحياة، وتوعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».