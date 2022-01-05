شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين ريال لدعم علاج المتعافين من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلق ملتقى تعافي الأول، الذي نظمته الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية «تعافي»، أمس، تحت شعار «نحن معكم»، تأكيدًا لرسالة الجمعية في احتواء المدمنين من المخدرات والعمل على مساعدة أسرهم ودمجهم مجتمعيا.

وكشف الملتقى عن وصول حجم التبرعات لمبادرة «نحن معكم»؛ لدعم المتعافين والمساهمة بعلاج وتأهيل 200 مدمن بمختلف مناطق المملكة، إلى ما يقارب 5 ملايين ريال خلال حفل التدشين.

مذكرة تفاهم

من ناحيته، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن مجلس المنطقة بحث توصية أصدرها للعناية والاهتمام بالمتعافين من الجنسين من متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم على أثر التوصية، ضمت «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مديرية الشؤون الصحية - الشؤون الإسلامية - التجمع الصحي الأول - غرفة الشرقية»؛ للعمل على وضع الآليات المناسبة لتمكين المتعافين من الدمج في المجتمع والتهيئة لسوق العمل، وأن الجهات الموقعة لمذكرة التفاهم تواصل العمل على تفعيلها على أرض الواقع لتحقيق المستهدف.

برامج وأنشطة

فيما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية «تعافي» عبدالسلام الجبر، الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بكل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، مشيرًا إلى توجيهات سموهما المستمرة للجمعية بتفعيل جميع البرامج والأنشطة.

برامج تطويرية

وأوضح أن مبادرة «نحن معكم» نجحت في توفير ما يقارب 5 ملايين ريال؛ لعلاج وتأهيل 200 مدمن بمختلف مناطق المملكة، ضمن برامج تطويرية، تستهدف تحسين حياتهم ودمجهم في المجتمع إضافة لمساعدة أسرهم وتمكينهم بمختلف المجالات.