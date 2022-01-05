شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلة عطاء.. تكريم 52 متقاعدا من منسوبي «الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية منسوبيها المتقاعدين لعام 2021م، البالغ عددهم 52 متقاعدًا ومتقاعدة، في لمسة وفاء لرحلة عطاء، برعاية مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، وذلك بعد مسيرة حافلة من العطاء اللا محدود في خدمة وتنمية الوطن.

وقال المقبل: إن منسوبي فرع الوزارة من المتقاعدين والمتقاعدات أمضوا حياتهم وكرَّسوا جهودهم لخدمة الدين وخدمة هذه البلاد للمساهمة في رفعتها ونهضتها، لا سيما في المحاضن التي تستهدفها الوزارة بخدماتها وبرامجها ومشاريعها، متابعًا: ما هذا التكريم إلا قليل من كثير تستحقونه، وليس هذا اللقاء إلا بداية للالتقاء، فما زلنا بحاجة إلى عقولكم وتجاربكم وممارساتكم وتاريخكم الذهبي فيما قدمتم.

وأوصى المتقاعدين والمتقاعدات باستثمار وقتهم الذي سيتجهون له بالاستثمار الأفضل، وأن الحياة من صنع الأفكار كيفما يريد الإنسان أن يعيش فهو القادر على ذلك.

من جهته، قال المتقاعد من فرع الوزارة محمد المنصور: «لقد تشرفنا خلال مشاركتنا في أعمال فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بخدمة قطاع كبير من أبناء هذا الوطن المعطاء وساهمنا بشكل فاعل في مسيرة التنمية المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-».

فيما أكد العميد متقاعد من حرس الحدود بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الرميزان، أن التقاعد مرحلة جديدة من العطاء، فطالما كان الإنسان قادرًا على العطاء عليه ألا يتوقف عند لحظة ما، وحينما تكون الخدمة إنسانية فهي لا تنقطع.