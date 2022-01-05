شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على التخصصات المهنية المتطورة بـ «الأكاديمية البحرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على تقرير عن البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية البحرية، ورؤيتها لتطوير التدريب ورفع مستويات وكفاءة الشباب السعودي، وتزويدهم بالخبرات المطلوبة في التخصصات المهنية المتطورة في التدريب البحري.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه مدير عام الأكاديمية الوطنية البحرية الكابتن بحري تركي الشهري، ومرافقيه، بمناسبة حصول الأكاديمية على وثيقة الاعتماد النهائي من وزارة النقل، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.