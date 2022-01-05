باحث شرعي يروي قصة إخوة قاطعوا بعضهم 25 عامًا بسبب كذب أحد الرقاة

الرياض - محمد عبدالله - روى الباحث الشرعي تركي الغامدي قصة فراق بين إخوة قاطعوا بعضهم لمدة 25 عاما بسبب كذب أحد الرقاة الذي أوهم الإخوة بأن إحدى زوجات أبيهم سحرت الأخرى.

وعدد الغامدي، خلال لقائه المذاع ببرنامج «الراصد»، المذاع على قناة الإخبارية، الأوهام التي يزرعها الرقاة في نفوس الضعفاء، بمزاعم تتعلق بـ«الإصابة بالحسد، أو السحر أو المس أو الإصابة بالجن»، عادا ذلك كله نوعا من الوهم.

كان استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، كشف عن سلوكيات الخاطئة واستغلال الناس من قبل مدعي الرقية الشرعية.

وقال الطويرقي، إن ممارسات الرقاة الذين يدعون الرقية؛ تنطوي على تجاوزات أخلاقية وتتضمن ابتزازًا ماديًّا وعاطفيًّا واجتماعيا، وأحيانًا يكون الراقي ليس له علم بالقرآن الكريم والسنة والحديث، مثمنًا جهود هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في ملاحقة أولئك الرقاة.

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