بالفيديو.. استشارية تكشف حقيقة ظهور متحور جديد لـ«كورونا» في فرنسا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت استشاري مكافحة العدوى، مها العلاوي، حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في فرنسا، مشيرة إلى أنها شائعة ليس لها أي أساس من الصحة.

وقالت العلاوي في تصريحات لقناة الإخبارية: «لم يصدر من منظمة الصحة العالمية ولا وزارة الصحة أي شيء بخصوص متحور جديد في فرنسا وهذه المعلومة ضمن دائرة الشائعات».

وأضافت: «بعد المراجعة والبحث، ظهر لنا أن تلك الشائعات جاءت بعد تداول معلومة خاطئة؛ حيث تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها غير صحيحة تماما».

وطالبت العلاوي بضرورة تحري الدقة عند نشر أي معلومات بخصوص فيروس كورونا، مؤكدة أن بعض الناس يريدون نشر القلق والذعر بين الناس.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد تحدثت اليوم الثلاثاء، عن أدلة متزايدة تشير إلى أن متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس «كورونا» المستجد يؤثر بشكل أكبر على الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي والحلق، ويسبب أعراض إصابة خفيفة مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وقال المسؤول في المنظمة، عبدي محمود، إن هناك دراسات عديدة أثبتت أن «أوميكرون» يصيب الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي، على عكس المتحورات الأخرى، ولا يصيب الرئة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى الحاجة لمزيد من الدراسات في هذا الشأن، كما نقلت «رويترز».

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية الانتشار السريع للمتحور الجديد، صاحب عدد الطفرات الأكبر بالبروتين الشائك، ليصل إلى 128 دولة تقريبًا، خلال شهرين.

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