سفارة المملكة في إيطاليا تكشف عن إجراءات جديدة لدخول المواطنين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، عن إجراءات جديدة أقرتها الحكومة الإيطالية بخصوص دخول القادمين إلى البلاد.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها كالتالي»:

شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة أو نسخة إلكترونية (في حال مرور ٦ أشهر على الجرعة الثانية يتطلب الحصول على الجرعة الثالثة/المعززة).

فحص PCR خلال الـ٧٢ ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.

تعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة او إلكترونية.

وأضاف: كما تود السفارة الإحاطة بأن الاشتراطات الاحترازية الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية هي:

إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

إلزامية ارتداء كمامة من نوع (FFP2) داخل كافة وسائل النقل (طائرات، قطارات، ووسائل النقل الأخرى)، بالإضافة للأماكن السياحية والمسارح والمنشآت الرياضية ودور السينما.

صلاحية الجرعة الثانية (٦ أشهر ) وعند تجاوز هذه الفترة يتوجب الحصول على الجرعة الثالثة (المعززة).

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