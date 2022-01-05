سفارة المملكة في إيطاليا تكشف عن إجراءات جديدة لدخول المواطنين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، عن إجراءات جديدة أقرتها الحكومة الإيطالية بخصوص دخول القادمين إلى البلاد.
وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها كالتالي»:
- شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة أو نسخة إلكترونية (في حال مرور ٦ أشهر على الجرعة الثانية يتطلب الحصول على الجرعة الثالثة/المعززة).
- فحص PCR خلال الـ٧٢ ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.
- تعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة او إلكترونية.
وأضاف: كما تود السفارة الإحاطة بأن الاشتراطات الاحترازية الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية هي:
- إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة.
- إلزامية ارتداء كمامة من نوع (FFP2) داخل كافة وسائل النقل (طائرات، قطارات، ووسائل النقل الأخرى)، بالإضافة للأماكن السياحية والمسارح والمنشآت الرياضية ودور السينما.
- صلاحية الجرعة الثانية (٦ أشهر ) وعند تجاوز هذه الفترة يتوجب الحصول على الجرعة الثالثة (المعززة).
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