6 طرق لحماية النباتات في موسم الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - نشر الحساب الرسمي لبرنامج «ريف»، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، نصائح تضمن حماية النباتات خلال فصل الشتاء.

وكتب حساب البرنامج خلال التغريدة: «هنا نعطيك حلول بسيطة، تساعدك في حماية مزروعاتك من البرد في موسم الشتاء».

طرق حماية النباتات

وحدد البرنامج 6 طرق على وجه التحديد لحماية النباتات خلال الشتاء، جاءت كالآتي:

. ضع نشارة من الخشب على قاعدة النبتة، لتحمي التربة وتقويها ضد الصقيع.

. أضف كمية من «الكمبوست» إلى التربة وهي جافة، لتساعد في تصريف الماء.

. مشط حقلك بشكل مستمر، للتأكد من عدم وجود بقع أو حفر تجمع المياه الباردة.

. غط نباتاتك من خلال وضع غطاء زجاجي أو بلاستيكي، فهو يساعد في حماية المزروعات في درجات الحرارة المنخفضة.

. دفّئ النباتات من خلال حرق الأخشاب أو الفحم أو الزيت حول منطقة المزروعات.

. الصوب الزجاجية تحمي النباتات من البرد وتسمح بمرور الشمس والرطوبة والهواء إليها.

ماذا تعرف عن برنامج «ريف»؟

وبرنامج «ريف» هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وتم تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (منصة ريف)، تعزيزًا لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

ويعمل برنامج «ريف» من أجل ضمان سهولة تأمين والحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

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