هل يعاقب القانون على «المزاح بالشائعات»؟.. محام يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي سلطان المصلوخي، إن الشائعات التي يتم إطلاقها تصل عقوباتها إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات فضلا عن الغرامة المالية.

وَأضاف المصلوخي، خلال لقائه ببرانمج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، أن «المزاح بالشائعات» معاقب عليه أيضا بموجب النظام، بالسجن والغرامة أو كلتا العقوبتين معا.

وتابع، أن ترويج الشائعات يطال الأمان الاجتماعي، فلا يوجد مزاح أمام وجود عدد من قليلي التعليم الذين يتعاملون مع الشائعة كمصدر للمعلومة.

وأكمل المحامي، أن خطورة الشائعات وصلت إلى قيام بعض المثقفين والمتعلمين ينشرون الرأي ونقيضه، وحتى الاختلافات في الآراء ينبغي أن تكون في قاعات الاجتماعات والمؤتمرات وليس للنشر على الملأ عبر تويتر أو سناب شات.

وحول آلية الإبلاغ عنها، قال المحامي: إن الإبلاغ يمكن إتمامه عن طريق تطبيق «كلنا أمن» وتصوير التغريدة وإبلاغ النيابة العامة أو أقرب مركز شرطة.

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