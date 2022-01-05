عاجل | إلزام المنشآت الغذائية بعمالة مؤهلة علميا

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام المنشآت الغذائية، التي تقوم بتصنيع أو معالجة أو تعبئة أو تخزين المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك، وتضم 5 عاملين أو أكثر في خط الإنتاج، بأن يكون العاملون حاصلين على درجة علمية في أحد التخصصات ذات العلاقة بعملهم (علوم الأغذية - التصنيع الغذائي - تكنولوجيا التصنيع - هندسة الإنتاج - الطب البيطري - العلوم الزراعية.. ونحوها).

حماية الأغذية

جاء ذلك في سياق الدليل الإرشادي لحماية الأغذية من المخاطر المتعمدة، الذي طرحته الهيئة للعموم عبر منصة الاستطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، إذ يهدف الدليل إلى مساعدة المنشأة الغذائية على تطبيق نظام حماية الأغذية من خلال شرح طريقة إعداد وتنفيذ ومتابعة عناصر خطة الحماية، وتحديد النقاط الأكثر ضعفا في المنشأة، وكيفية تنفيذ إستراتيجيات التحكم، بالإضافة إلى العناصر الأخرى اللازمة لتطبيق منهج استباقي لنظام حماية الأغذية من التلويث المتعمد، الذي يهدف إلى إلحاق ضرر كبير وواسع النطاق بالصحة العامة أو المنشأة.

إعادة التقييم

ودعت «الغذاء والدواء» إلى أن تكون مسؤولية ضمان التزام الأفراد بمتطلبات اللائحة التنظيمية من مهام الموظفين الإشرافيين، مع مزيج من التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة للإشراف على أنشطة حماية الأغذية. وأوصت بتشكيل فريق، للمساعدة في استحداث وتطبيق خطة حماية الأغذية، على أن يتضمن شخصا واحدا أو أكثر من الأفراد المؤهلين لإدارة حماية الأغذية، وأن يكون أعضاء فريق حماية الأغذية على دراية بالمبادئ والمفاهيم العامة لحماية الأغذية. كما أوصت الهيئة بأن يضم الفريق أعضاء يشاركون بشكل مباشر في العمليات الغذائية والعمليات اليومية في المنشأة الغذائية مثل: الأمن، والصيانة، والإنتاج (بما في ذلك خبراء المعدات)، وضمان جودة سلامة الأغذية أو مراقبة الجودة، والإدارات الهندسية، وإدارة المشتريات، والموارد البشرية، والمختبر.