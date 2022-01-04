شكرا لقرائتكم خبر مختبر متنقل للسلامة الغذائية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس مختبر السلامة الغذائية المتنقل لضمان سلامة الأغذية، وفحصها بشكل فوري، وذلك في إطار حرص الأمانة على توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

وأوضح القويحص أن المختبرات المتنقلة جهزت بالمعدات والأجهزة المتطورة، لفحص الملوثات الميكروبية في الأغذية، وستشكل دافعا كبيرا في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بالعاصمة المقدسة، مؤكدا أن العمل في المختبر المتنقل يجري بأحدث الوسائل التقنية الحديثة.

من جهته بين مدير مختبر السلامة الغذائية بالأمانة خالد الذبياني، أن المختبرات المتنقلة للسلامة الغذائية ستنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية المختلفة بالتعاون مع البلديات الفرعية والمرتبطة، لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب العينات لفحصها بشكل فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلالها، مشيرا إلى أن أعمال المختبر المتنقل مستمرة حتى خارج أوقات الدوام الرسمي. وداعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرصدونها على رقم البلاغات البلدية الموحد 940 وعلى مدار الساعة.

من جهة أخرى نفذت الأمانة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية 637 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت البلدية أن الجولات الميدانية أسفر عنها مصادرة وإتلاف 80 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لإعادة تجميدها وتقديمها مخالفة لشروط الحفظ والتخزين، إضافة إلى ضبط 3 عمال يعملون بشهادات صحية منتهية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وواصلت البلدية الجولات الميدانية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي، مما أسفر عن مصادرة 814 كجم من الخضراوات والفواكه المشكلة، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

المختبرات المتنقلة:

• فحص الملوثات الميكروبية في الأغذية

• ستشكل دافعا كبيرا في تعزيز منظومة سلامة الأغذية

• توفر الجهد والوقت لفحص الأغذية والمتابعة خلال مواسم الحج والعمرة

• تصدر نتيجة الفحص في وقت قياسي

• تسهم في عملية الكشف عن جودة الغذاء

• مباشرة حالات اشتباه التسمم الغذائي