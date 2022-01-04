افتتاح أول متجر للنزلاء في سجن بريمان بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت المديرية العامة للسجون واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» أول متجر خاص بالمواد التموينية للنزلاء على مستوى سجون المملكة بسجن بريمان بمحافظة جدة. وستعمل المتاجر المستحدثة داخل السجون على بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية لنزلاء السجون، العائد مدخولها على «تراحم» لدعم مستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم.



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