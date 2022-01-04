وزير الصحة: لقاح كورونا يقلل حالات الدخول للمستشفيات

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وأوضح أن الوزارة ترصد حاليا ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما تتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة، سائلا الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع.
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