وزير الصحة: لقاح كورونا يقلل حالات الدخول للمستشفيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن لقاح كورونا أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك فائدته في تقليل حالات الدخول للمستشفيات وتخفيف الضغط عليها، مبينا أن القلق يتركز حاليا على الفئة التي لم تستكمل جرعاتها، حيث إن أغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين. وأوضح أن الوزارة ترصد حاليا ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما تتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة، سائلا الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع.



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