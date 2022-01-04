21 متهمًا في قبضة الأمن العام.. بينهم اثنان تباهيا بتعاطي المخدرات

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام القبض على 21 متهما، بينهم مواطنون ومقيمون، بارتكاب جرائم متنوعة.

وشملت قائمة المتهمين 12 مقيما من الجنسية الباكستانية سرقوا كيابل نحاسية من مقر مشروع شركة بعد الاعتداء على الحارس والاستيلاء على مقتنياته الشخصية.

كما تم القبض على مواطنين اثنين سطوا على متجر للمواد الغذائية وسرقا مبلغا ماليا، فضلا عن مواطن سرق مركبة وفككها داخل استراحة بعد بيعها، ومواطن ثالث سرق قواطع كهربائية ونحاسية من مواقع مشاريع ومبان تحت الإنشاء والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

وضمت القائمة أيضا، مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية والبنجلاديشية ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي وعرض مواد مخدرة وقاما بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 3 مقيمين سوريين سرقوا معدات وموالدات كهربائية وقواطع نحاسية من مواقع مشاريع ومبان تحت الإنشاء.

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