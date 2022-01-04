عقب افتتاحه اليوم.. 3 مهام لمختبر سلامة الغذاء المتنقل في العاصمة المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - دشن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، مختبر السلامة الغذائية المتنقل، وذلك في إطار حرص الأمانة على توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة، أن المختبرات المتنقلة تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة المتطورة، بما يشكل دافعًا كبيرًا في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بالعاصمة.

أهداف المختبر المتنقل

ونوه معالي أمين العاصمة المقدسة، إلى أن هذا المختبر المتنقل يهدف إلى كل من:

. ضمان سلامة الأغذية.

. فحص الأغذية بشكل دوري.

. فحص الملوثات الميكروبية في الأغذية.

مهام المختبرات

من جهته، كشف مدير مختبر السلامة الغذائية بالأمانة، الأستاذ خالد الذبياني، أن مهام المختبرات المتنقلة تتمثل في كل من:

. تنفيذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية المختلفة، بالتعاون مع البلديات الفرعية والمرتبطة.

. إجراء الفحوصات السريعة وسحب العينات وفحصها بشكلٍ فوري.

. إجراء أعمال الرقابة الصحية.

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