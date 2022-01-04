بالفيديو.. خطاط العملة السعودية والأوسمة عبدالرزاق خوجة يروي بداية رحلته مع الخط

الرياض - محمد عبدالله - روى خطاط العملة السعودية والأوسمة، عبدالرزاق خوجة، بداية رحلته مع الخط حينما طلب منه أن يكون خطاطا لإحدى الصحف.

وتابع خلال لقائه برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، انتقلت بعد ذلك إلى جدة وطلبت لجنة رسمية خطاطا لتصميم شكل العملة الوطنية.

وأكمل، تم تكليفي بتصميم العملة وتسلمت الأوراق وعكفت على التصميم في المنزل ونال إعجاب اللجنة المعنية، وقمت بتصميم العديد من أنواع العملية الورقية والمعدنية.

وحول آلية تصميم العملة قال خوجة، إن التصميم كان يعتمد على أن أقوم بإنهائه على الورق وتقوم الجهة المعنية بتسلمه وتبدأ تصغيره وتكبيره بعد تصوير التصميم، ليكون وفق المقاس المطلوب.

وواصل: باشرت تصميم العملة من الريال إلى 500 ريال، فضلا عن أختام السفارات السعودية بالخارج، وجوازات السفر وعناوين الصحف، عادًّا جميع خطوطه مصدر حب له.

وأردف، أحتفظ حتى الآن بجميع أدوات عملي باعتبارها تذكارا لي وأعتز بها جميعا، خصوصا وأن الأمر قد بدأ معي منذ صغري.

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