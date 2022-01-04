متحدث «الصحة»: مَن لم يأخذ لقاحًا وأصيب بكورونا قد يحتاج للعناية الحرجة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن من لم يأخذ اللقاح وأصابه الفيروس قد يحتاج للعناية الحرجة.

وقال متحدث «الصحة»، في تصريحات لبرنامج «الشارع السعودي» المذاع عبر فضائية «السعودية»، إن المتحورات لديها خاصية أنها تحاول التفلت من المناعة ولكنها لن تتفلت من قيمة اللقاح في صد مرضها، لذلك قد يكون الإنسان الذي حصل على جرعتين أو تلقى التنشيطية وتعرض لانتشار الفيروس من حوله وتظهر عنده النتائج إيجابية ستكون الوعكة الصحية التي تصيبه إذا أصابته دون أعرض أو خفيفة.

وتابع: «بينما من لم يتلق اللقاح تكون أعراضه متوسطة لشديدة وقد تتدهور حالته للوصول للعنايات والحالة الحرجة لذلك فالفرق كبير والحماية موجودة مع الجرعتين والأثر واضح في الحماية من المرض الشديد وبتلقي التنشيطية تقل فرص الانتشار والغصابة أيضا وهذا مكسب إضافي».

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