أطلقته «الموارد البشرية».. ماذا نعرف عن برنامج الصفوة؟

الرياض - محمد عبدالله - نشر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أهم ملامح برنامج الصفوة، الذي أطلقته، في وقت سابق.

وحددت الوزارة خلال تغريدتها، عملاء برنامج الصفوة، وأبرز الخدمات والمميزات المقدمة لهم، والاهداف المرجو تحقيقها.

عملاء برنامج الصفوة

هي المنشآت الواقعة في النطاق البلاتيني في برنامج «نطاقات لمدة عام، والتي لا يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا سعوديًا.

أبرز الخدمات والمميزات المقدمة للعملاء

يقدم البرنامج 3 خدمات على وجه التحديد، تتمثل في الآتي:

. مدير علاقة لكل منشأة.

. استقبال الاتصالات والرد على الاستفسارات على مدار اليوم.

. تهيئة مساء خاص لإنهاء إجراءات عملاء «الصفوة».

أهداف وخصائص برنامج الصفوة

. تحفيز المنشآت على رفع نسب التوطين والاستمرار في النطاق البلاتيني.

. مشاركة علماء البرنامج في مستجدات القرارت الوزارية والخطط المستقبلية الخاصة بسوق العمل.

حول برنامج الصفوة

جديرٌ بالذكر أن

تعرف على #برنامج_الصفوة وأبرز الخدمات والخصائص التي يقدمها للمنشآت الواقعة في النطاق البلاتيني. pic.twitter.com/YFrX6UGpmR — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 4, 2022

طلقت برنامج «الصفوة» قبل عامين، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الموطنة وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة.

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