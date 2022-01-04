القبض على مواطن لحيازته 42.5 كيلوجرام حشيش في جدة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، القبض على مواطن لحيازته (42.5) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر في محافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (42.5) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر بحوزة مواطن في محافظة جدة، مخبأة بطريقة سرية في مركبته، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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