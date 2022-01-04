بالفيديو.. استشاري يزف بشرى بشأن «كورونا» ومتحوراته: هذه أسباب تراجع قوته وآخر فصوله

الرياض - محمد عبدالله - كشف استشاري الأمراض المعدية، خالد غليلة، عن بشرى سارة بخصوص انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، مشيرًا إلى المتحور أوميكرون المنتشر حاليًا هو آخر فصول الفيروس المستجد.

وقال غليلة، في تصريحات للإخبارية: «الأمراض الفيروسية تبدأ بالظهور ثم يكون ضعيفًا، ونتوقع بأن يكون أوميكرون آخر فصول فيروس كورونا».

وأضاف: «أوميكرون سريع الانتشار؛ لأنه يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، لكن أعراضه بسيطة، كما أظهرت التحاليل والملاحظات».

وتابع: «اللقاحات والتحصينات هي سبب رئيسي في تراجع قوة فيروس كورونا، حتى مع ارتفاع أعداد الإصابات، لكن الحالات في العناية المركزة قليلة».

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