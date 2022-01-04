الأحوال المدنية تكشف خدمة ربط سجلات الأبناء بوالدتهم وتوضح الطريقة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة «أبشر»، وذلك للمواطنين والمواطنات.

وقال الحساب الرسمي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر»، إن خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».

وأوضحت طريقة الاستفادة من الخدمة؛ حيث يتم تسجيل الدخول لحساب المستفيد من منصة «أبشر أفراد»، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

بينما جاءت متطلبات الخدمة كالآتي:

نسخة من شهادة الميلاد «إن وجدت».

نسخة من سجل الأسرة.

نسخة من صك حصر الورثة «إن وجد».

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