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«إعصار» حائل.. «الأرصاد» يعلق على الظاهرة ويكشف سبب حدوثها

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الرياض - محمد عبدالله - علق المركز الوطني للأرصاد، على مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لحظة حدوث ظاهرة جوية في منطقة حائل.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع «تويتر»: «الفيديو المتداول عن الظاهرة الجوية في حائل نادرة الحدوث وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كلم/س».

وأضاف: «ويطلق في هذه الحالة بعلم الأرصاد الإعصار القمعي (Tornado)وعادة يحدث على اليابسة والتي تحدث في البحر تسمى الشاهقة المائية».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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