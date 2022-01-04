تكريم المنشآت الحاصلة على التميز في مكافحة العدوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت وزارة الصحة أمس المنشآت الصحية الحاصلة على التميز في مكافحة العدوى لعام 2021م، وذلك بحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي.

وحصل مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في الحدود الشمالية على المركز الأول، فيما حصل مستشفى الملك فهد التخصصي في المنطقة الشرقية على المركز الثاني، ومجمع الملك عبدالله الطبي في مدينة جدة ومستشفى الولادة والأطفال في مدينة حفر الباطن على المركز الثالث.

وفيما يخص مستشفيات القطاع الخاص حصل مستشفى الطبي الدولي في مدينة جدة على المركز الأول، ومستشفى الموسى التخصصي في الأحساء على المركز الثاني.

وأطلقت الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية في شهر أبريل 2018 مبادرة تهدف إلى إيجاد مراكز رائدة ومرجعية في مجال مكافحة العدوى، تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة خدمات مكافحة العدوى بالمستشفيات وفقا للمعايير العالمية.

ونظرا للنجاح التي حققتها المبادرة تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في يناير 2019م وفي شهر مايو 2020م تم تأجيل الترشيح في المرحة الثالثة من المبادرة موقتا، نظرا لظروف كورونا إلى يناير 2021م لإعادة الترشيح من جديد، حيث تميزت هذه المرحلة بإشراك القطاع الخاص في المنافسة.