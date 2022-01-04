الجامعة الإسلامية تنفذ 30 برنامجا بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خطة عمل لتنفيذ 30 برنامجا خلال هذا العام بالشراكة مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. جاء ذلك، خلال اجتماع عقد أمس الأول بين ممثلي وكالة شؤون المسجد النبوي والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لتفعيل اتفاقية العمل المشترك بين الجهتين، والبرامج المزمع تنفيذها التي تشمل إقامة ندوات ومعرض مشترك للتوعية والإرشاد، إضافة إلى تنفيذ دورات علمية يشارك فيها طلاب الجامعة في المسجد النبوي؛ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات وكفاءة الأعمال المقدمة في المسجد النبوي.



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