الشاب السحيباني.. موهبة وإبداع باستخدام لغة برايل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم إعاقته البصرية استطاع أن يرسم الإبداع من خلال رسوم تعبيرية وكتابة الحروف العربية والإنجليزية بواسطة لغة «برايل».

عمر السحيباني شاب سعودي من ذوي الإعاقة البصرية استثمر موهبة الرسم بالخط البارز «لغة برايل»؛ ليصور لأقرانه المكفوفين المناظر والمعالم التي لطالما تمنوا رؤيتها من خلال حاسة اللمس، وحول خيالهم إلى واقع بلمساته الإبداعية.

أجهزة يدوية

وترسم أنامله لوحات بمساندة أجهزة يدوية والكترونية تساعده على ذلك، وبعد الانتهاء من رسمها يستخدم الألوان الخشبية لتلوينها ويختار ألوانه بناء على المقدار البسيط من رؤيته التي لا تتجاوز 1%، بينما أقرانه يستخدمون جهاز قارئ الألوان لمساعدتهم على التلوين، ويستغرق ما بين يومين إلى ثلاثة أيام.

وأبدع برسم لوحات فنية تصور أبرز معالم المملكة، كالحرم المكي والمسجد النبوي الشريف وبرج الساعة وقصر المصمك، وصور لملوك المملكة بدءا من الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

التواصل الفعال

ونالت لوحات المسجد الحرام والمسجد النبوي إعجاب الكثير من ذوي الإعاقة البصرية، كونها أشعرتهم بالروحانية وأعطتهم تصورا أبلغ عن الشكل الذي طالما رسمته مخيلاتهم.

وعمل السحيباني على إعداد ثلاثة كتب تحمل هدفا ساميا وإنسانيا استخدم موهبته لتحقيق التواصل الفعال بين المبصر والكفيف وضعيف الرؤية والأصم والأبكم، وتسهيل التواصل وزيادة اللحمة المجتمعية بين معظم أطيافه، حيث رسم الأحرف باللغة العربية والإنجليزية ولغة الإشارة مستخدما لغة برايل، وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية، ورغبة في إيجاد فرصة تواصل بين المكفوفين والصم والبكم.