شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية بمكتبة الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قامت مكتبة الحرم المكي الشريف برفع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لضمان سلامة زوارها

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والبحث العلمي مدير عام مكتبة الحرم المكي الشريف عبدالله بن حمد الصولي، وبالتعاون مع وكالة شؤون الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية أنه جرى العمل على تعقيم كافة إدارات ومرافق مبنى مكتبة الحرم المكي الشريف.

وأضاف بأن المكتبة تحرص على تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستفادة من التقنية والسبل الحديثة، ومن خلال جهاز الخدمة الذاتية الذي تم توفيره بمبنى مكتبة الحرم المكي الشريف، ويعمل وفق منهجية الذكاء الاصطناعي بفحص قياس الحرارة للموظفين والزائرين والتأكد من سلامتهم وكذلك يقوم بعملية التعقيم الشخصي وتوفير الكمامة.

وشدّد الصولي على أنه عند الزيارة ودخول المبنى على الجميع إبراز الحالة الصحية والتقيد الأمثل بالتعليمات، عند الدخول أو في مختلف أروقة المبنى، وذلك لضمان تحقيق السلامة الصحية للجميع.