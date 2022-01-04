خال الزميل العريني إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتلقى الزميل أحمد رأفت العريني، مدير التسويق في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، التعازي في وفاة خاله علي الحبيشي، عميد عائلة الحبيشي بمصر الذي انتقل إلى رحمة الله وتم دفنه أمس بمقابر العائلة في محافظة الشرقية. «مكة» تتقدم بأحر التعازي للزميل أحمد ولأسرة الفقيد، وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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