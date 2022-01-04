شكرا لقرائتكم خبر إشادة بتطبيق الرياضة لأحكام لائحة التصرف بالعقارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين.

جاء ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء أمس، والقاضي بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.

وقال الفيصل «إن قرار مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية، تسهم في صناعة المزيد من فرص الاستثمار لرياضة هذا الوطن الغالي، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالاقتصاد الرياضي ومساهمته الفعالة في استمرار نمو الناتج المحلي، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما يساهم في نمو هذا القطاع الحيوي والمهم وتحفيز كافة شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة وزيادة الاهتمام بها».