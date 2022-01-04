بعد موافقة مجلس الوزراء.. ماذا تعرف عن نظام «حقوق كبير السن ورعايته»؟

الرياض - محمد عبدالله - يتضمَّن نظام «حقوق كبير السن ورعايته»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، العديد من المزايا لكبار السن.

وتنص المادة الثالثة، من النظام على «حق كبير السن في العيش مع أسرته التي تقوم على رعايته وحمايته وتشبع احتياجاته».

وتشدد المادة السادسة من «حقوق كبير السن ورعايته» على أنه «لا يجوز إدخال كبير السن في دار رعاية أو بقائه فيها إلا برضاه أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.

ويهدف النظام إلى نشر التوعية بحقوق كبار السن وتوفير معلومات إحصائية موثوقة عنهم؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهم.

ويسعى نظام «حقوق كبير السن ورعايته» إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم، وفق قناة «العربية».

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