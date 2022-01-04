متحدث «الصحة»: سنواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدت الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إننا سنواصل نفس الإجراءات الاحترازية في حياتنا لمواجهة فيروس كورونا.

نتائج التحصين

وتابع «العبدالعالي»، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أنه من المتوقع «مع حالات الإصابة بالفيروس»، أن تكون الأعراض يسيرة لمن سبق تحصينه باللقاحات المضادة؛ بحيث لا تستلزم حالته رعاية صحية مكثفة.

الإجراءات الوقائية

وجدد متحدث الصحة التذكير بالإجراءات الوقائية التالية:

دخول المناشط اليومية يكون لمن استكمل التحصين باللقاحات.

الحرص على ارتداء الكمامة.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي الكافي.

الاحتراز بشكل كافٍ والحصول على اللقاحات المستحقة.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 562437 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543129 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8883 حالة.

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