متحدث «الصحة» يتوقع ارتفاع إصابات «كورونا» بالمملكة: نأسف على هذه الفئة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة الفترة المقبلة.

وقال متحدث «الصحة»، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: المنحنى ما زال صاعدًا، مشيرًا إلى أن الحالات التي سنشهدها الفترة المقبلة ستكون أكثر والموجة العالمية واضحة.

وأضاف: يظل قلقنا وأسفنا على كل حالة ترددت في تلقي اللقاح واستكماله وتعرضت للفيروس أو ستتعرض له؛ ما سيعرض تلك الفئة إلى تدهور صحتهم أو احتياجهم إلى رعاية صحية مشددة.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 562437 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543129 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى 8883 حالة.



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