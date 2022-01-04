متحدث «الصحة» يبشر مستكملي اللقاحات بـ3 فوائد

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن الجرعة التنشيطية تعزز المناعة وتقلل انتشار متحور أوميكرون.

وأضاف العبد العالي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، إنَّ اللقاحات ذات ثمار إيجابية، وأصبح مستكملوها في مأمن كبير جدا من الإصابة بالمرض الشديد، كما أن الجرعات التنشيطية ترفع مستويات الأجسام المضادة في الجسم «أضعافا مضاعفة» مع تقليل فرص الانتشار.

كان المختص في الشأن الصحي محمد السنان، توقع ارتفاعا أكبر في عدد الإصابات ووصولها إلى 5 آلاف حالة يومية في المملكة خلال يومين، مشيرا إلى أن الارتفاع متوقع على مستوى العالم، وفي المملكة وذلك لأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار، وإن كان أقل شراسة.

وشدد على خطورة عدم الحصول على اللقاحات؛ لأن غير الحاصلين على اللقاح هم عرضة أكثر للاصابة وانتقال العدوى إليه، كما كل من تم تنويمهم بالعناية المركزة من غير المطعمين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 562437 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543129 حالة، وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8883 حالة.

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