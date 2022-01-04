متحدث «الصحة»: رغم ارتفاع إصابات «كورونا».. نحن مطمئنون لهذا السبب

الرياض - محمد عبدالله - رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن هناك اطمئنانًا لدى وزارة الصحة، لتلقي نسبة كبيرة من المجتمع لقاح كورونا.

وأضاف العبد العالي، أن معظم من يصابون بفيروس كورونا تكون إصابتهم بدون أعراض أو ذوي أعراض خفيفة إذا كانوا قد تلقوا جرعتي اللقاح، وذلك مكسب مهم من اللقاحات، وفق الإخبارية.

وتابع، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا «تكون شديدة وتؤدي إلى الدخول للتنويم أو الوفاة، بين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لكورونا».

واستكمل، أن الجرعة التنشيطية تعزز المناعة وتقلل انتشار متحور أوميكرون، مشددا على اللقاحات ذات ثمار إيجابية، فالذين استكملوها «في مأمن كبير جدا من الإصابة بالمرض الشديد»، كما ان الجرعات التنشيطية ترفع مستويات الأجسام المضادة في الجسم «أضعافا مضاعفة» مع تقليل فرص الانتشار.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 562437 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543129 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8883 حالة.

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