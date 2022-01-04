شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 5000 ممرض سعودي للعمل في أقسام العنايات الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت وزارة الصحة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل التمريض في الرعاية الحرجة برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل اليوم، وذلك بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان.

ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل 5000 ممرض سعودي للعمل في أقسام العنايات الحرجة عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر، حيث يبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى 842 كادرا تمريضيا.

ويستهدف البرنامج في مساره الأول المعينين حديثاً بعد إتمام برنامج التوجيه والإرشاد، كما يستهدف في المسار الثاني التمريض العامل في الأقسام الأقل حدة مثل أقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة وتحقيق نسب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.

ويُقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تمكّنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، و الأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، و مراكز الأورام.